Фарба для волосся спричинювала рак

Американські учені провели дослідження і з`ясували, що чоловіки і жінки, які постійно фарбували волосся до 1980 року, піддаються значному ризику захворіти на лейкоз. Керівник досліджень Гарт Роше повідомив, що фарба для волосся тривалий час перебувала у в списках потенційно небезпечних щодо розвитку раку речовин і численні дослідження її складу давали суперечливі результати.Але нині, вдалося встановити, що небезпечними є лише старі формули фарб, в яких містяться канцерогенні інгредієнти. А фарби, формули яких складені після 1980 року, цілком безпечні для здоров`я. У ході дослідження фахівці порівнювали 769 пацієнтів з гострим лейкозом і 623 здорових людини. З`ясувалося, що у тих, хто фарбував волосся від одного до п`яти разів протягом выд одного до 15 років, ризик розвитку лейкозу удвічі вищий.

Учені зазначають, що хоча використання застарілих фарб є небезпечним для здоров`я, але це не обов`язковий чинник розвитку лейкозу. Тому немає потреби відмовлятися від можливості змінити імідж.

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