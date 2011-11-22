Погода на завтра

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі у східній частині невеликий мокрий сніг, вдень у Криму невеликий дощ.

Вночі та вранці у західній та південній частині місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, у південній та східній частині північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу (вночі у східних областях та на півночі Лівобережжя до 5° морозу, вдень у південній частині 1-6° тепла); на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

У Київській області у середу - без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу. У Києві температура протягом доби 0-2° тепла.