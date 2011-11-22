За неякісні продукти в Україні введуть жорстке покарання

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що виробники продуктів харчування, які випускатимуть неякісну продукцію, нестимуть серйозну відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після того, як ознайомився з результатами аналізу молочної і ковбасної продукції низки підприємств, проведеного Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів.

М.АЗАРОВ відзначив, що значна частина продукції за наслідками досліджень не відповідає нормативним документам.

«Заходи вживатимуться до виробника найжорсткіші», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що поки не називатиме підприємства, які виробляють неякісну продукцію, оскільки це одразу ж призведе до їх істотних збитків.

Водночас прем`єр повідомив, що має намір особисто надіслати попереджувальні листи на ці підприємства, і якщо ситуація не зміниться, назвати їх публічно.

«На всі ці підприємства піде мій лист з вимогою навести лад. Якщо вони цього не зроблять, то найсумніші наслідки їх чекають, однозначно», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що за якість продукції на прилавках магазинів відповідають не лише виробники, а й продавці товару.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд планує переглянути систему, що забезпечує виробництво і продаж якісних продуктів харчування. І вже наступного року можна чекати на конкретні результати.

Зокрема, за його словами, проблему можна буде розв`язати за рахунок розширення мережі лабораторій і організації регулярних перевірок якості продукції.