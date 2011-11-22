Якість продуктів харчування будуть перевіряти по-новому

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає за необхідне скоротити термін попередження виробників продуктів харчування про перевірки якості продукції, який на сьогодні встановлено у 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після того, як ознайомився з результатами аналізу молочної і ковбасної продукції низки підприємств, проведеного Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів.

«Ми зараз велику роботу з дерегулювання проводимо, але дуже важливо у цій роботі не допустити, щоб наші люди постраждали. Тому, напевно, норма, згідно з якою ми наперед попереджаємо (про перевірки – УНІАН), особливо там, де йдеться про здоров`я людей, напевно, ця норма потребує перегляду», - сказав М.АЗАРОВ.