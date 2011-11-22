МЗС закликає українців не літати до Таїланду

України поки що зберігає свої рекомендації українським громадянам не відвідувати регіони Таїланду, які постраждали від повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми все ще не рекомендуємо українським громадянам відвідувати райони, які постраждали від повені», - сказав він.

Також МЗС рекомендує українським громадянам по можливості уникати відвідування Бангкока, поки там не відбудеться повна стабілізація ситуації.

За його словами, у районах Бангкока, які постраждали від повені, в останні дні зросла кількість інфекційних захворювань.