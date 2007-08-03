Стан здоров’я Мельниченка погіршився
Аналіз крові відсилають до Америки
У ніч на п`ятницю, 3 серпня, стан Миколи Мельниченка, який кілька днів тому був госпіталізований з діагнозом інсульт, погіршився, повідомляє персональний сайт Мельниченка, пацієнт скаржиться на сильний головний біль.
Як зазначають лікарі, інсульт, який пережив Мельніченко, характеризується непередбачуваністю. Лікарі попереджають, що стан хворого і надалі змінюватиметься від погіршення до поліпшення.
Лікарі повідомляють, що тиск екс-майора стабілізувався. Продовжується медикаментозне лікування. Відвідувати пацієнта заборонено.
На прохання рідних Мельниченка, лабораторні аналізи крові, мають відіслати для дослідження у США. Проте, посольство Сполучених Штатів Америки другу добу уникає спілкування з представниками Мельниченка.
Нагадаємо, адвокат екс-майора Держохорони Павло Сичев не виключає, що причиною інсульту його клієнта могло стати отруєння.
28 липня Мельниченко був госпіталізований у Жовтневу лікарню Києва з діагнозом “інсульт”. Згодом Мельниченко заявив, що інсульт трапився, коли він готувався давати свідчення.