Син Каддафі зізнався, що історія з болгарськими медиками була надумана

Сенсаційну заяву зробив син лівійського лідера Муамара Каддафі Сейф Аль-Іслам. У інтерв`ю агентству "Рейтер" він заявив, що вся історія з болгарськими медиками була вигадана лівійцями.

"Ми вирішили, якщо у справі є болгарські медики і палестинський лікар, то це може свідчити про участь в зараженні "Моссада" і західних спецслужб і про змову проти Джамахірії".

За його словами, історія з болгарськими медиками була розроблена лівійською владою, яка змусили медпрацівників визнати свою участь в змові. Син лівійського лідера також підкреслив, що коли було ухвалено рішення завершити весь процес, все було вирішено за кілька днів. До того ж, процес дуже вже затягнувся і лівійська влада усі 8 років шукала вихід з проблеми.

На переконання Сейф-аль-Ісламу, звільнення болгарських медиків прибрало останні перешкоди для нормалізації відносин між Лівією і Євросоюзом. Проте не зовсім зрозуміла реакція офіційного Тріполі щодо помилування медпрацівників у Болгарії.

"Крок президента Болгарії був більш ніж очевидний, зокрема, і для офіційної влади Лівії", - заявив син Каддафі.

З часу повернення на батьківщину болгарських медиків, яких Лівія визнавала винними в зумисному зараженні дітей ВІЛ-інфекцією, пройшов тиждень. Проте нові подробиці їх звільнення продовжують з`являтися майже щодня.

Цього разу низку цікавих заяв зробив директор Національної служби безпеки Болгарії Кірчо Корів. За його словами, для звільнення лікаря і п`яти медсестер, які вісім років провели у лівійській в`язниці, знадобилася допомога спецслужб 20 країн світу.

"Агенти ізраїльського "Моссада", наприклад, допомогли встановити контакт з людьми, які мали потрібну інформацію і могли посприяти у вирішенні проблеми", - говорить Корів. Він також високо оцінив роль розвідувальних служб Палестини, Єгипту, Алжиру, Марокко та Італії. Всі вони надавали болгарській стороні інформацію і впливали на представників лівійського керівництва.

Посприяв і візит колишнього прем`єр-міністра Великої Британії Тоні Блера до Лівії наприкінці травня цього року. Цій поїздці передували зусилля колишнього директора департаменту глобальних операцій британської розвідки МІ-6 Марка Алана, який допоміг налагодити контакт між секретними службами Болгарії і Лівії.

Кіров повідомив, що кілька разів особисто зустрічався з колишнім главою лівійської таємної поліції. Проте прямих двосторонніх контактів було недостатньо. Медиків рятували, як кажуть, "усім миром".

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