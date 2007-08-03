Китайські товари - небезпечні для здоров’я?

Вчора, 2 серпня, американська компанія Fіsher Prіce оголосила про відкликання майже мільйона зроблених у Китаї іграшок через підозру, що при їхньому виготовленні застосовувалася фарба з високим вмістом свинцю.

Проведена компанією внутрішня перевірка показала, що китайський виробник використовував барвники, які не відповідають стандарту, порушивши вимоги безпеки, говориться в заяві Fіsher Prіce.

На початку липня 2007 року газета Chіna Daіly з посиланням на дослідження Головної адміністрації нагляду за якістю Китаю писала, що більше 19% місцевих товарів, призначених для внутрішнього споживання, не відповідало стандартам якості й безпеки. Власті США кілька разів звертали увагу на неякісні товари, що надходять із Китаю. Зокрема, на територію Сполучених Штатів заборонений ввіз соків з барвниками й частина китайських морепродуктів. Інші країни заборонили імпорт зубної пасти через виявлення в ній токсичних компонентів.

Як заявив міністр торгівлі Китаю Бо Сілай, понад 99% товарів, які експортує Китай, безпечні для здоров`я і є доброї якості

Бо Сілай також підкреслив, що в Китаї велике значення надають безпеці вироблених товарів. Міністр додав, що Китай сподівається на справедливе ставлення до своїх товарів в усьому світі.

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