Слід негайно відмовитися від закриття шкіл - Янукович
Вимагає змін закону
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду негайно відмовитися від практики непродуманого закриття шкіл.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він переконаний, що практика закриття шкіл у шахтарських селах, селищах та поселеннях, де є недостатньо дітей, щоб за нинішніми нормами утримувати школу - непродумана і завдає багато проблем як батькам, так і дітям.
В.ЯНУКОВИЧ вважає, що людям у невеликих поселеннях, як, наприклад, у шахтарських селищах, і так живеться нелегко, народжуваність падає і через те, що важко з роботою, що молодь роз’їжджається. У таких умовах, вважає він, необхідно, аби влада допомагала, створювала більш сприятливі умови, а не ще більше ускладнювала людям життя.
Президент вимагає внести у закон про загальну середню освіту менший показник наповнюваності класів, що дасть можливість зберегти школи.
Також він вважає необхідними такі зміни у фінансуванні малокомплектних шкіл, які дали б їм можливість нормально функціонувати.
В.ЯНУКОВИЧ розпорядився внести зміни у Державну цільову програму «Шкільний автобус», які дали б можливість краще забезпечувати шахтарські школи необхідним транспортом.
У дорученні є й інші вимоги для нововведень, які дозволять зберегти школи у шахтарських селищах, йдеться у повідомленні.