Чорнобильцям з 2012 року збільшать пенсії та інші виплати

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про збільшення з наступного року пенсій та інших виплат чорнобильцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, згідно з підрахунками уряду, після ухвалення постанови інваліди-ліквідатори Чорнобильської катастрофи отримуватимуть у середньому 4 тис. 129 грн. пенсії.

При цьому віце-прем’єр нагадав, що на сьогодні середня пенсія становить 1 тис. 18 грн.

Зокрема, таке буде зроблено перерахунок пенсій інвалідам-ліквідаторам. За словами С.ТІГІПКА, неправильно, що 2008 року, коли здійснювався перерахунок виплат усім пенсіонерам, ліквідаторам їх не перераховували, оскільки вважали, що у них і так високі пенсії.

Також підвищенню пенсій сприятиме рішення уряду збільшити з 1 січня 2012 року розміри додаткових доплат до пенсій інвалідам-ліквідаторам за шкоду, завдану їхньому здоров’ю під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Він нагадав, що на сьогодні такі доплати становлять 30, 20, 15% від розмірів пенсій, а пропонується їх підняти до 50, 40, 30%, таким чином прирівнявши розміри доплат чорнобильців до доплат інвалідам війни.

Крім того, цією постановою прийнято рішення збільшити пенсії дітям-інвалідам, які набули такого статусу внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо на сьогодні розмір їхньої пенсії становить 340 грн., то з 1 січня 2012 року вона становитиме 994 грн., додав С.ТІГІПКО.

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Також збільшаться виплати інвалідам, які не брали участі у ліквідації аварії на ЧАЕС, але лікарі встановили, що їхні захворювання пов’язані з аварією. Так, інваліди 1-ї групи отримуватимуть з 2012 року 1 тис. 553 грн., 2-ї групи – 1 тис. 294 грн., 3-ї – 1 тис. 225 грн. В цілому їх пенсія збільшиться на 20%.

Крім того, будуть підвищені пенсії особам, які втратили годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС. Їхні пенсії збільшаться з 1 тис. 786 грн. до 3 тис. 749 грн.

У 2012 році на 20% - з 60 грн. до 70 грн. 12 коп. - будуть підвищені доплати для людей, які визнані потерпілими внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Віце-прем’єр підкреслив, що для забезпечення цих виплати державі необхідно буде додатково 1 млрд. 900 млн. грн., які уряд планує передбачити у держбюджеті на 2012 рік.

При цьому С.ТІГІПКО зауважив, що 500 млн. вже передбачено у проекті держбюджету, а додаткові кошти уряд планує акумулювати за рахунок введення «податку на багатство». За прогнозом віце-прем’єра, це приблизно 800 млн., та за рахунок введення окремих заходів щодо оподаткування операцій в офшорних зонах. Це, за його підрахунками, додатково 3 млрд. грн.