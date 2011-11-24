У Києві відбудеться благодійний концерт до Дня боротьби зі СНІДом

У Києві в Київському Палаці Спорту відбудеться третій благодійний гала-концерт «Не дай СНІДу шанс! Чесна гра».

Про це повідомили на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом, у посольстві Німеччини в Україні.

На заході зазначили, що концерт під гаслом ""Не дай СНІДу шанс!" пройде у столиці вже втретє. Цьогорічний проходитиме в рамках Національного соціального проекту до ЄВРО – 2012 «Давай разом/Чесна гра/Fair Play». У ньому візьмуть участь зірки української естради, зокрема Гайтана, Альоша та інші. За підтримки посольства Іспанії в Україні в концерті візьме участь іспанський дует Fuel Fandago.

Концерт є частиною національної інформаційної компанії з профілактики ВІЛ/СНІД, яка впроваджується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва та інших партнерів.

Сьогодні в Україні, за оціночними даними, 340 тис. людей є ВІЛ-позитивними, що у відсотковому відношенні становить близько 1,25% всього дорослого населення. Тенденція до зростання передачі інфекції шляхом гетеросексуальних статевих контактів вказує на загрозу переходу епідемії від уразливих груп – споживачів ін’єкційних наркотиків, жінок комерційного сексу та чоловіків, які мають секс з чоловіками - на загальне населення. Найвразливішою до інфекції є молодь віком від 18 до 30 років. За прогнозами, без швидкої і потужної відповіді на виклики ВІЛ/СНІДу до 2014 року епідемія здатна призвести до зниження середньої тривалості життя українських громадян на 4 роки.

Національна інформаційна кампанія з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «Не дай СНІДу Шанс!» та соціальний проект до ЄВРО 2012 «Давай разом/Чесна гра» впроваджуються з метою підвищення обізнаності молоді України про проблему ВІЛ/СНІДу, шляхи інфікування ВІЛ, а також для заохочення молоді вести здоровий спосіб життя, берегти сімейні цінності, толерантно ставитись до ВІЛ-позитивних людей.

