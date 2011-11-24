МНС розраховує, що у грудні ухвалять закон про Систему 112

Міністерство надзвичайних ситуацій розраховує, що протягом 6-9 грудня Верховна Рада прийме у другому читанні в цілому проект Закону "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це під час брифінгу повідомив начальник Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження Системи 112 Міністерства надзвичайних ситуацій Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

«Зараз ми перебуваємо на етапі очікування другого читання законопроекту, яке відбудеться 6-9 грудня. Внесено народними депутатами 20 поправок, які всі були враховані. Зараз іде робота з юридичним управлінням Верховної Ради, з комітетами парламенту, з нашим профільним комітетом по Чорнобильській катастрофі та іншими суміжними комітетами транспорту і зв`язку, а також комітету з євроінтеграції. Від того чи підтримають депутати цей законопроект залежить благоустрій та добробут нашої держави», - сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

При цьому він висловив вдячність Національній академії наук України за виконання технічного завдання та технічного проекту Системи 112.