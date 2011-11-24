ЮНІСЕФ - за обов’язкове йодування солі в Україні

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) висловлює активну підтримку ініціативі Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія ПАВЛЕНКА про необхідність впровадження обов’язкового йодування усієї харчової солі в Україні.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному відділі ЮНІСЕФ Україна.

Про необхідність універсального йодування солі в Україні Ю.ПАВЛЕНКО заявив на прес-конференції в Києві 14 листопада. При цьому український омбудсмен з прав дитини наголосив, що законодавче затвердження обов’язкового збагачення солі йодом є не питанням для дискусій, а заходом для термінової реалізації.

Дитячий фонд ООН нагадує, що саме йодування харчової солі дозволяє більш як 130 країнам світу убезпечувати власних громадян від загроз природної нестачі йоду в харчуванні.

Світова наука визнала йододефіцит найбільшою загрозою розумовим здібностям людини і головною причиною незворотних ушкоджень мозку у дітей, які можна попередити. Навіть невеликий брак в організмі вагітної жінки не дає реалізуватися інтелектуальному потенціалу дитини, закладеному на генетичному рівні. Серйозний брак йоду у вагітних призводить до народження дітей з кретинізмом. Без достатньої кількості йоду підлітки втрачають 10-15 пунктів IQ, а дорослі - працездатність. Водночас ліквідувати проблему неймовірно легко: необхідно лише постійно споживати йодовану сіль замість не йодованої, йдеться в повідомленні.

У масштабах країни некомпенсований природний йододефіцит формує відстале суспільство і знижує рівень життя. Інтелектуального потенціалу, який щорічно втрачає Україна через йододефіцит, вистачило б на 3000 геніїв.

Дитячий фонд ООН працює над подоланням йододефіциту в усьому світі шляхом впровадження універсального йодування харчової солі. Серед глобальних партнерів ЮНІСЕФ - Глобальний Альянс за покращене харчування (GAIN), Міжнародна рада з контролю йододефіцитних захворювань (ICCIDD), Всесвітня організація охорони здоров’я та Ініціатива з мікронутрієнтів (МІ). Зусилля ЮНІСЕФ та партнерів організації спрямовані на забезпечення умов для збереження й зростання інтелектуального потенціалу населення планети.

*** Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером з захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у більш як 150 країнах заради захисту та підтримки дітей, починаючи з раннього віку та до юності. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво Фонду в Україні відкрито у 1997 році.