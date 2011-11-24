Завтра вночі в Україні очікується до 14° морозу

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, в південній частині північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі у західних, більшості північних, Вінницькій, Одеській областях та у Криму 2-7° морозу, на решті території 9-14° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму, на Закарпатті та Прикарпатті до 6° тепла.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.