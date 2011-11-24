Наліпки «без ГМО» не гарантують якості продукта

В Україні де-юре продукти з ГМО заборонені, але де-факто на ринку вони є.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник Українського дослідного центру випробувань харчової продукції ДП «Укрметртестстандарт» Володимир СЕМЕНОВИЧ сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему «ГМО в українських продуктах: міф чи реальна загроза».

Він назвав передчасним рішення парламенту маркувати всі без винятку харчові продукти написом «без ГМО» або «з ГМО».

За словами експерта, хоч Закон «Про внесення зміни до статті 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (щодо інформування громадян про вміст генетично модифікованих організмів (ГМО) у харчових продуктах)» і сприяв зменшенню кількості продукції з ГМО в Україні, він несе багато невиправданих затрат для виробників – контроль за сировиною, постійний моніторинг. «Наші вельмишановні депутати, напевнее, трохи поспішили», - зауважив він.

Більше того, Закон «Про державну систему біобезпеки» забороняє обіг ГМО-продуктів, які не внесені до державного реєстру, а «на сьогодні до державного реєстру у нас поки що не внесено жодного ГМО. Тому де-юре всі ГМО у нас в Україні заборонені, незалежно від відсотку вмісту в харчовому продукті, але де-факто вони, на жаль, на ринку існують", - сказав В.СЕМЕНОВИЧ.

За його словами, експерти пропонували йти європейським шляхом і маркувати лише ті продукти, у яких вміст генетично модифікованих продуктів становить більше 0,9%, а маркування "без ГМО" має бути добровільним. В.СЕМЕНОВИЧ нагадав про постанову Кабінету міністрів, яка рекомендувала саме такий принцип.

Водночас, він зауважив, що з кожним роком кількість продуктів з ГМО в Україні зменшується. «Так, якщо до 2007 у нас була майже половина продуктів з ГМО, то сьогодні лише 5%», - сказав В.СЕМЕНОВИЧ, додавши, що йдеться здебільшого не про харчові продукти, а про харчову сировину, складовою якої є соя, кукурудза, ріпак.

Він вважає, що присутність на ринку ГМО, незважаючи на фактичну заборону, пов’язана із недосконалим механізмом покарань. Якщо в Європі за незаконне використання або вирощування накладається штраф 20 тисяч євро із конфіскацією продукції з ринку всієї Європи, а при повторному порушенні - заборона діяльності власника у цій сфері, то в Україні за вирощування ГМО взагалі немає покарання, а за незаконне розповсюдження - штраф 700 гривень. Українські фермери, незважаючи на заборону, вирощують генетично модифіковані продукти.

Експерт з питань якості та безпеки продукції АПК асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Олександр ВЕРЖИХОВСЬКИЙ підтвердив, що в Україні вирощується генетично модифікована продукція.

"Хто коли-небудь бачив у супермаркеті продукт з маркуванням" з ГМО? Зате всі клеять наклейку "без ГМО". Скоро вона з`явиться і на туалетному папері. Питання тільки в тому, який відсоток людей вірить у ці маркування?», - зауважив він.

Як сказав О.ВЕРЖИХОВСЬКИЙ, нещодавно в одному з українських господарств на запитання фермеру, який сорт сої на його полі, він почув відповідь, що сорт йому нічого не скаже, бо в нього - "хитра соя". «Хоча за документами - звичайна. Немає гарантії, що ця соя не потрапить на полиці магазинів", - зазначив О.ВЕРЖИХОВСЬКИЙ.

В.СЕМЕНОВИЧ пообіцяв скликати прес-конференцію, коли в Україні з’явиться хоч один зареєстрований ГМО і, таким чином, з’явиться виробник, який матиме можливість написати на етикетці «з ГМО».

