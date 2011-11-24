До Євро-2012 модернізують три лікарні Києваа

В столиці розроблено Медичну концепцію приймаючого Євро-2012 міста.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«Столична влада працює над реалізацією Медичної концепції приймаючого міста та Плану заходів з організації надання медичної допомоги під час підготовки та проведення у місті Києві Євро-2012. Ці документи передбачають медичне забезпечення учасників як під час тренувань і фінальних ігор чемпіонату, так і надання медичної допомоги на об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення учасників, в аеропортах, на залізничних вокзалах, автовокзалах, на шляхах пересування учасників та гостей чемпіонату», – розповів А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що зараз триває капітальний ремонт у медичних закладах, які визначені як основні (базові) на час проведення футбольного чемпіонату та перебувають у безпосередній близькості до НСК «Олімпійський» і фан-зони. Це Олександрівська клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня №12 та Київська міська клінічна лікарня №17. Після виконання ремонту у приміщеннях лікувальних закладів буде встановлене нове сучасне обладнання.

Готуються також приймати пацієнтів спеціалізовані (резервні) лікувально-профілактичні заклади: Київська міська клінічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», Київські міські клінічні лікарні №№1, 2, 5, 6, 7, 9 та 18, Київська міська психоневрологічна лікарня №1, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Київська міська дитяча клінічна лікарня №7, Київський міський центр спортивної медицини, Київська міська клінічна лікарня «Центр серця», Київський міський пологовий будинок №7. Серйозно готуються також Станція швидкої медичної допомоги, Центр медицини катастроф та Центр крові.