Держветфітослужба України проводить аудит данської ветслужби

Делегація Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України завершує аудит данської ветслужбы.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, українські фахівці ознайомилися з системою контролю, моніторингу та профілактики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби в Королівстві Данія. Домовленість щодо цього візиту було досягнуто між головою Держветфітослужби України Іваном БІСЮКОМ і Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні Мікаелем БОРГ-ХАНСЕНОМ влітку цього року.

Українські фахівці зустрілися з представниками данської ветеринарної служби й обговорили низку питань, що стосуються безпеки харчових продуктів. Українська делегація також порушила питання впровадження в Україні системи управління харчовою безпекою (НАССР). У найближчому майбутньому НАССР має бути впроваджена на всіх переробних підприємствах, пов`язаних із харчовими продуктами. Система дозволить забезпечити вітчизняного споживача якісною продукцією, підвищити конкурентоспроможність продукції українських виробників на світових ринках. Фахівці обох країн обговорили подальшу співпрацю в галузі ветеринарної медицини.