Чи шкідливі насправді ГМО?

Експерти заявляють, що на сьогодні немає науково підтверджених даних ні про шкідливість, ні про безпечність генетично модифікованих продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про йшлося під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему "ГМО в українських продуктах: міф чи реальна загроза".

Завідувач лабораторії детекції ГМО Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України Ярослав ПИРКО зауважив, що на сьогодні такої інформації дійсно немає, але дослідження продовжуються.

«На сьогодні немає 100% інформації, що продукти, які містять ГМО, шкідливі для здоров’я. Це так на сьогоднішній день. Але дослідження з цього приводу продовжуються і потребують колосальних фінансових вливань», - наголосив він. «Як воно далі складеться, ніхто не може дати ніяких гарантій», - додав Я.ПИРКО.

Менеджер з реєстрації в СНД продуктів компанії "Монсанто", яка займається виробництвом ГМО, Микола БОЙКО повідомив, що продукція з ГМО існує на ринку вже 17 років, її споживають у Південній та Північній Америці, у тому числі в США, у багатьох азійських країнах. У Європі зареєстровано більше 40 продуктів із вмістом ГМО, і поки жодних негативних впливів на людину не виявлено.

Він закликав не розводити демагогію, чи потрібне ГМО Україні, а зайнятись удосконаленням правової бази щодо реєстрації ГМО, контролем за виробництвом і використанням.

"Уряд досі не визначився, чи потрібні Україні, українському сільському господарству генетично модифіковані рослини. Звідусіль чути, що Україна - країна, вільна від ГМО. При цьому всі чудово знають, що продукти з ГМО вирощуються незаконно у великих обсягах. І законна реєстрація найближчим часом неможлива. Для цього потрібно регламентувати харчову, кормову, сортову реєстрацію. В Україні повного набору документів, що дозволяють проводити реєстрацію, немає", - повідомив М.БОЙКО.

За його словами, чим довше затягуватиметься процес прийняття відповідних законів, тим складнішою буде ситуація з ГМО як для споживачів, так і для фермерів і виробників продуктів.

Директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя Микола ПРОДАНЧУК не погодився з цією точкою зору. Він наголосив, що на сьогодні немає доказів того, що ГМО може нашкодити людині, але до 60-х років не було доказів шкоди такого пестициду як ДДТ чи дуст.

На переконання М.ПРОДАНЧУКА, поки не надано документів, які доводять безпеку генетично модифікованих організмів, їх не можна дозволяти. «Поки ми в цьому не впевнені (у безпечності ГМО). Потрібно застосовувати запобіжний метод", - вважає експерт.