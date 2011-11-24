Що знайшли у підпільній лабораторії "доктора Пі"

Міліція провела обшук у гуртожитку Львівської політехніки, який протягом більше десяти років Андрій Слюсарчук використовував як лабораторію. Обшук тривав більше п`яти годин. За інформацією газети "Експрес", був вилучений досить цікавий набір: кілька десятків маркованих і немаркованих ампул, телефонні записні книжки, інструменти для медичних маніпуляцій і порнографічні журнали. Однак сейф, що викликав найбільший інтерес слідчих, відкрити не вдалося.

Нагадаємо, Львівський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу щодо заміни Андрію Слюсарчуку запобіжного заходу. Суд ухвалив, що апеляція не підлягає задоволенню, оскільки, перебуваючи на волі Слюсарчук може перешкоджати слідству і ховатися від нього.

Адвокат Слюсарчука вимагала заміни запобіжного заходу її клієнту через те, що у нього може бути пухлина мозку.

Нагадаємо, 17 листопада Галицький районний суд Львова за поданням слідчого визначив для Андрія Слюсарчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на час слідства. Затримали Андрія Слюсарчука в Києві 14 листопада. Проти "Доктора Пі" порушено дві кримінальні справи: за статтею "Шахрайство" і "Підробка документів".

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