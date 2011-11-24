Коли будуть гроші на допомогу при народженні дитини?

Найближчим часом буде повністю забезпечено фінансування програми допомоги при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, коментуючи заяву щодо припинення цих виплат.

За його словами, в 2011 році істотно збільшилися витрати на допомогу сім`ям із дітьми, зокрема на програму виплат при народженні дитини. «Ми побачили, що ті прогнози, які ми враховували при формуванні бюджету, те, що було рік тому... на щастя, у нас оптимістичніші показники з народжуваності. Й треба додатково цього року знайти ресурс на суму приблизний близько 1 млрд. грн., щоб профінансувати ті показники, які виявилися оптимістичнішими», - сказав він.

«У регіонах, в яких виникла проблема (з фінансуванням - УНІАН) найближчим часом буде повністю забезпечено фінансування», - повідомив А.МЯРКОВСЬКИЙ.

Також він нагадав, що уряд на останньому засіданні ухвалив рішення збільшити на 950 млн. грн. витрати на допомогу малозабезпеченим сім`ям і сім`ям з дітьми.