«Доктора Пі» суд залишив під арештом

Львівський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу щодо заміни Андрію СЛЮСАРЧУКУ, відомому як «доктор Пі» міри запобіжного заходу і залишив його під вартою на час слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, суд постановив, що апеляція не підлягає задоволенню, оскільки, перебуваючи на волі, А.СЛЮСАРЧУК може перешкоджати слідству і переховуватись від нього.

Адвокат А.СЛЮСАРЧУКА вимагала зміни запобіжного заходу її підзахисному, посилаючись на те, що в нього може бути пухлина мозку.

Таким чином, апеляційний суд визнав обґрунтованим рішення Галицького районного суду, який ухвалив взяти А.СЛЮСАРЧУКА під варту.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Галицький районний суд Львова за поданням слідчого визначив для А.СЛЮСАРЧУКА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час проведення слідства.

Затримали А.СЛЮСАРЧУКА у Києві 14 листопада.

Проти «доктора Пі» порушено дві кримінальні справи: за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і ст. 358 (пiдробка документiв).

