У Києві створять новий центр боротьби з ВІЛ/СНІДом - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я планує на базі Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості створити новий потужний Український центр боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

Як зазначається в повідомленні, «в рамках реформування медичної галузі Міністерством охорони здоров’я проводиться оптимізація ліжкового фонду тих медичних закладів, що йому підпорядковані”. В МОЗ стверджують, що Клінічна лікарня нафтопереробної промисловості МОЗ України “в повній мірі не виконує своїх функцій та не спеціалізується на обслуговуванні працівників нафтопереробної промисловості”.

“Відповідно до даних, наведених у листах лікарні, при ліжковому фонді лікарні 120 ліжок, добове навантаження лікарні складає 60 ліжок. На базі лікарні працюють заклади, які не є суто медичними і які не виконують функцій лікарні, зокрема, у приміщенні лікарні розташований центр реабілітації осіб, які постраждали від насильства; відділення, яке займається проведенням обстеження осіб, що від`їжджають за кордон, відділення, яке на договірних умовах надає реабілітаційні послуги Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова”, - йдеться в повідомленні МОЗ.

З цієї причини, підкреслили в міністерстві, прийнято рішення на базі зазначеної лікарні, «яка не відповідає своїм функціональним призначенням», створити новий потужний Український центр з боротьби з ВІЛ/СНІДом, оскільки “сьогодні державі, окрім існуючого методичного центру, який займається суто теоретичними проблемами, статистикою, потрібні ще референт-лабораторія і ліжковий фонд, де будуть розміщуватись найважчі хворі ”.

В МОЗ переконують, що при перепрофілюванні Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ України зі 120 ліжок, які існують в лікарні, 35 ліжок будуть перепрофільовані для пацієнтів, хворих на ВІЛ/СНІД, а інші 85 ліжок будуть переведені в іншу лікарню м. Києва по вул. Коцюбинського, 9.

“Жоден з медичних працівників, які за штатним розписом були закріплені за Клінічною лікарнею нафтопереробної промисловості МОЗ, не скорочується. Кожен з них має право обрати наступне місце роботи в одному з двох медичних закладів (новоутвореному Центрі або в лікарні на вул. Коцюбинського,9). Безумовно, деяким лікарям доведеться перекваліфікуватись, не втрачаючи при цьому відповідну заробітну плату”, - запевняє МОЗ України.

В повідомленні сказано, що “ті медики, які забажають лишитися працювати з хворими на ВІЛ/СНІД, отримуватимуть надбавку 25% до заробітної плати”. Також зазначається, що пацієнти, які на сьогодні обслуговуються у Клінічній лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ, будуть переведені для медичного обслуговування в лікарню Києва по вул. Коцюбинського, 9.