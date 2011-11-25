На «Олімпійському» пройшла акція зі збору донорської крові

У Холі Чемпіонів головної спортивної арени України - НСК «Олімпійський» була встановлена виїзна амбулаторія Київського міського центру крові, де кожен бажаючий міг стати донором.

Як повідомляє прес-служба НСК «Олімпійський», акція в «Олімпійському» стала наступним етапом соціального проекту «Краплина крові – життя людини».

«У середньому люди здають по 300-400 мілілітрів, це дозволяє врятувати життя двом людям», - повідомила координатор акції Юлія МОРОЗ.

Тож кров, зібрана під час проекту, може врятувати понад 100 людських життів.

На знак вдячності за благородний вчинок для усіх донорів була організована екскурсія по НСК «Олімпійський».