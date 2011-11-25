Всесвітньо відомий скрипаль Василь Попадюк дав концерт для дітей, хворих на рак

Всесвітньо відомий скрипаль-віртуоз Василь ПОПАДЮК відвідав сьогодні відділення дитячої онкології Національного інституту раку, де виступив з благодійним концертом для хворих на рак дітей, передає кореспондент УНІАН.

Спілкуючись із журналістами В.ПОПАДЮК підкреслив, що і надалі допомагатиме українським дітям, хворим на рак.

«Я дуже люблю дітей, і дуже хочу, щоб вони були здорові, усі були разом з нами. Хочу дати їм більше емоцій, щоб мали сили боротися і битися. Усе це можна побороти і побити, я це знаю точно. Я не покину цих дітей. У Канаді, у діаспорі є багато лікарів. Будемо щось робити. З мого боку, думаю, що ми будемо робити концерти, збирати кошти на це. Я багато грав для фонду Чорнобиля, так само і для польських дітей, і для дітей Ізраїля. Завжди радо граю для дітей,» - зазначив В.ПОПАДЮК.

Концерт відбувся у рамках підготовки до перших в Україні «Благодійних Зібрань», які планують провести у лютому 2012 року у Києві.

За словами директора із зовнішніх зв`язків фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» Тетяни ТРЕГОБЧУК, проект «Благодійне Зібрання» ініційовано Національним інститутом раку спільно з Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» та Благодійним фондом допомоги онкохворим дітям «Краб».

«Метою проекту є об`єднання і координування зусиль організацій і персон, які надають допомогу і підтримку дитячому відділенню Національного Інституту раку. Тут лікуються діти зі всієї України, тож буде якнайширше охоплення у проблемі дитячої онкології,» - зазначила Т.ТРЕГОБЧУК.

Вона повідомила, що перше засідання «Благодійних Зібрань» відбудеться 9 лютого 2012 року. «Його темою стане збір коштів на ендопротези, які ростуть. На жаль, в Україні бюджетні кошти закривають потребу лише 7 ендопротезів на рік. За кількістю та комплектацією цього недостатньо, аби повноцінно вирішити проблему всіх дітей, які потребують ендопротезування. Решта дітей отримують вітчизняні ендопротези, значно нижчої якості, з високими ризиками виникнення ускладнень та ампутації. Благодійне зібрання вже зараз готове розглядати будь-які звернення і будь-яку допомогу,» - сказала Т.ТРЕГОБЧУК, підкресливши, що зібрання буде працювати із чіткою звітністю та Наглядовою Радою.

Довідка УНІАН. Василь ПОПАДЮК - український скрипаль, засновник гурту PapaDuke. Зараз живе і працює у Канаді. Преса охрестила ПОПАДЮКА "королем скрипки". Його талантом захоплюються люди по всьому світу, дипломати і бізнесмени, відомі музиканти, діячі культури і звичайні слухачі. Король Хусейн подарував йому іменний годинник, а королева Софія запрошує з повторними візит-концертами в Іспанії, де його називають "Маестро скрипка". В Америці його називають "Золотий скрипкою", а в Канаді, де він переміг у півфіналі конкурсу СBS Great Canadian Music Dream, - "Сучасним Паганіні".

Нинішній візит в Україну з благодійним концертом для дітей хворих на рак, що лікуються у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку, відбувся за сприяння Благодійного фонду Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України".