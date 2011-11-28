Відбулися всеукраїнські навчання медиків МВС

Відбулися практичні навчання для медиків відомчих установ управлінь Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, навчання проходили на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медуніверситету.

Учасники навчання вдосконалювали практичні навички надання екстреної медичної допомоги.

Також у навчанні брали участь правоохоронці, які виїжджають на місця надзвичайних подій або залучені до охорони громадського порядку – тобто там, де існує висока ймовірність екстремальних ситуацій і де може виникнути потреба у найкоротший час надати кваліфіковану першу допомогу.

«Такого роду навчання проводилися вперше, хоча необхідність назріла давно. Керівництво управління медичного забезпечення та реабілітації МВС ініціювало збір медиків відомчих закладів саме на Тернопіллі, оскільки у нас є і відповідна навчальна база і, що головне, фахівці, котрі готові навчити та поділитися своїми знаннями та практичним досвідом з основ надання необхідної медичної допомоги в екстрених ситуаціях», – зазначив помічник начальника з медичного забезпечення обласного управління міліції Михайло ВАСИЛИШИН.

Він додав, що під час навчання переважали не теоретичні лекції, а практичні заняття, на яких вчили, як правильно діяти в тих чи інших ситуаціях.

Серед пройдених правоохоронцями практичних курсів – приймання пологів, шинування, кваліфіковані заходи реанімації з використанням дефібрилятора. Також працівників міліції вчили, як діяти в різних екстремальних ситуаціях, як то порятунок людини, яка впала з висоти, котра тонула, яка постраждала від переохолодження чи внаслідок аварії.

Увесь процес практичних дій зафільмували для створення навчального посібника, аби з його допомогою медики мали можливість навчати сучасним аспектам невідкладних станів та ситуацій в медицині співробітників міліцейських структур.