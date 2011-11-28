Вакцини для профілактики туберкульозу вистачить в Україні до березня 2012 року - МОЗ

Вакцини для профілактики туберкульозу (БЦЖ) вистачить в Україні до березня 2012 року.

Про це йдеться УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається в повідомленні, для забезпечення 100% потреби у вакцині для профілактики туберкульозу на рік необхідно 1 840 000 доз, відповідно – 153 330 доз на місяць, з них для задоволення потреби у вакцинації новонароджених у пологових будинках – 125 000 доз на місяць.

Станом на 18 листопада 2011 року залишок від поставок 2010 року вакцини БЦЖ становить 19 310 доз, залишок першої гуманітарної допомоги становить – 123 700 доз (разом - 143 010 доз).

За даними МОЗ, станом на 28 листопада по регіонах розвезена гуманітарна допомога - вакцина БЦЖ (SSI, Данія) у кількості 160 000 доз. В Україну також надійшла перша партія - 55 000 доз вакцини БЦЖ російського виробництва, яка вже пройшла перевірку якості в Україні і найближчим часом буде розвезена по регіонам.

На сьогодні всього в наявності є 358 010 доз вакцини БЦЖ. Для більш економного використання вакцини прийнято рішення щодо проведення вакцинації даним імунобіологічним препаратом на базі пологових будинків, при яких створені тимчасові пункти вакцинації. В даних пунктах буде здійснюватись щеплення проти туберкульозу дітям до року, які своєчасно не пройшли вакцинацію, поінформували в міністерстві.

Таким чином, зазначили в МОЗ, вакцини БЦЖ, яка є зараз у наявності (358 010 доз), для профілактики туберкульозу в пологових будинках вистачить до кінця березня 2012 року. До того часу в Україну надійде решта вакцини для профілактики туберкульозу, закупленої в цьому році, підкреслюється в повідомленні.