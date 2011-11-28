Хто забезпечить ліками хворих на хронічний мієлолейкоз?

Представники громадськості просять Міністерство охорони здоров`я України забезпечити фінансування програми з надання ліків хворим на хронічний мієлолейкоз (ХМЛ).

Про це голова всеукраїнської громадської організації «Осанна» Віктор ПИСАРЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він повідомив, що 2008 року в Україні стартувала програма підтримки пацієнтів «Право жити», за якою 560 людей, хворих на ХМЛ, безкоштовно отримують сучасне лікування. Крім того в рамках програми відбувається запровадження в Україні міжнародних стандартів діагностики та лікування ХМЛ, тобто створення та розширення мережі центрів сучасної діагностики. При цьому 70% препаратів надходило як гуманітарна допомога, а 30% - надавала держава. У даний час програма з надання ліків хворим на хронічний мієлолейкоз опинилася під загрозою закриття у зв’язку з тим, що МОЗ не планує продовжувати її фінансування.

“В усьому світі - навіть в країнах Африки - держава та благодійні організації забезпечують таких пацієнтів ліками. Україна - єдина країна у світі, де діагноз «хронічний мієлолейкоз» і досі звучить як вирок. Дороговартісна терапія нашим пацієнтам недоступна. Завдяки програмі вони повернулися на роботу, виховують дітей, будують плани на майбутнє. За кілька місяців без терапії хвороба може повернутися і життя людей опиниться під загрозою. А раніше програму обіцяли не просто продовжувати, а розширити, адже в списку очікування на лікування ще 2 тисячі людей. Тепер цей список очікування може стати списком приречених”, - наголосив В.ПИСАРЕНКО.

Також він повідомив, що щороку хворі на ХМЛ збираються разом, аби запалити свічки на великому торті - як символ надії кожного з них дожити до наступного дня народження.

На прес-конференції присутні члени організації «Осанна» також запалили свічки на торті - з надією на те, що держава не залишить їх сам на сам з хворобою, не згорне програму підтримки і не відбере у них право на життя.

*** ВГО «Осанна» об`єднує людей, хворих на хронічний мієлолейкоз або ХМЛ.

ХМЛ - злоякісне захворювання крові. В Україні на нього хворіють 2,5 тисячі людей, здебільшого працездатного віку, тому ХМЛ ще називають раком молодих. Ще донедавна цей діагноз звучав як вирок - два-три роки життя не найкращої якості. На сьогодні завдяки прийому препаратів хворобу вдається тримати під контролем, хворі можуть жити повноцінним життям. Але терапія надзвичайно дорога, до того ж ліки необхідно приймати щодня і протягом усього життя.

Хронічний мієлолейкоз - злоякісне захворювання крові. В організмі людини відбувається генетичний збій: два гени обмінюються своїми частинами й утворюється хворий ген. Він і запускає весь механізм хвороби: дає команду клітинам крові невпинно ділитися. Поступово хворі клітини блокують утворення здорових клітин крові. За відсутності лікування ХМЛ переходить у гострий лейкоз і призводить до загибелі людини.