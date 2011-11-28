Середня зарплата в Україні у жовтні знизилася

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у жовтні 2011 року порівняно з вереснем знизилася на 0,3%, або на 8 грн., і на 1 листопада становила 2,729 тис. грн. Водночас, порівняно з жовтнем 2010 року середня зарплата зросла на 17,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 листопада ц.р. спостерігався у Києві – 4,128 тис. грн. (у жовтні середня зарплата зросла на 1,4%), а також у Донецькій – 3,214 тис. грн. (зниження на 0,4%), Дніпропетровській – 2,895 тис. грн. (зниження на 2,2%) і Київській областях - 2,832 тис. грн. (зниження на 4,8%).

Найнижчий – у Тернопільській – 1,953 тис. грн. (зростання на 1,3%), Чернігівській – 2,016 тис. грн. (зниження на 1,5%) і Херсонській областях – 2,045 тис. грн. (зростання на 0,3%).

У цілому, зростання рівня середньої заробітної плати у жовтні 2011 року спостерігалося в 10 областях і у Києві, відповідно зниження – у 14 областях, а також в АР Крим і Севастополі.

Зокрема, на 1 листопада ц.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,396 тис. грн. (зниження у жовтні на 0,9% порівняно з вереснем), у Вінницькій області – 2,199 тис. грн. (зростання на 0,4%), Волинській – 2,077 тис. грн. (зниження на 0,1%), Житомирській – 2,122 тис. грн. (зростання на 0,6%), Закарпатській – 2,122 тис. грн. (зниження на 2,5%), Запорізькій – на 2,768 тис. грн. (зростання на 1,8%), Івано-франківській – 2,253 тис. грн. (зниження на 2,5%), Кіровоградській – 2,206 тис. грн. (зниження на 1%), Луганській – 2,798 тис. грн. (зниження на 0,8%), Львівській – 2,302 тис. грн. (зниження на 2,4%), Миколаївській – 2,554 тис. грн. (зростання на 1,9%), Одеські й – 2,457 тис. грн. (зростання на 0,9%), Полтавській – 2,583 тис. грн. (зниження на 1,2%), Рівненській – 2,233 тис. грн. (зростання на 4,3%), Сумській – 2,234 тис. грн. (зниження на 0,2%), Харківській – 2,488 тис. грн. (зниження на 1,4%), Хмельницькій – 2,213 тис. грн. (зростання на 3,6%), Черкаській – 2,267 тис. грн. (зростання на 1,2%), Чернівецькій – 2,049 тис. грн. (зниження на 1,3%).

За даними Держстату, в січні-жовтні 2011 року в Україні фонд оплати праці був нарахований у розмірі 280,692 млрд. грн., що на 15,7% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.