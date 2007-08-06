У київських супермаркетах відкрито медичні пункти

У двох районах української столиці – на Троєщині і Лісовому – почали діяти безоплатні медичні консультації. Кожен охочий може зміряти артеріальний тиск, отримати пігулки або консультацію лікаря і все це, як вже наголошувалося, безкоштовно.

Так, днями в Деснянському районі встановили вісім пунктів, де всі охочі можуть поспілкуватися з медиками і дізнатися про своє здоров`я. Це чотири супермаркети (пр. Маяковского,17, вул. Курчатова, 19-а), центр торгівлі (вул. Магнітогорська, 1), аптека (пр. Маяковського, 73) і хол райадміністрації (пр-т Маяковського, 29). Працювати вони будуть в магазинах з 16:00 до 19:00 щодня до кінця літа, поки не спаде спека.

Один з таких пунктів розташований і в адміністрації району, де зміряти тиск можна з 10:00 до 13:00.

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