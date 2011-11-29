У 12 областях України знеструмлено 160 населених пунктів

У ніч з 28 на 29 листопада внаслідок несприятливих погодних умов, зокрема через пориви вітру 15-20 м/с, через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 160 населених пунктів у 12 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, у Київській області без еленктропостачання залишились 54 населені пункти, у Житомирській – 49, Вінницькій – 14, Тернопільській – 11, Черкаській – 9, Волинській – 7, Чернігівській – 5, Кіровоградській – 4, Рівненській – 3, Івано-Франківській – 2 та по 1 населеному пункту у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.