Лікарням слід дати автономію у розпорядженні фінансами

Лікувальним установам України необхідно надати автономію в розпорядженні фінансовими коштами.

Таке переконання в ході робочої поїздки до Харкова висловила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА, повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

«Загальний шлях реалізації медичної реформи обраний, і він допускає відхилення в плані регіональної специфіки. Мені здається, що завдання кожного регіону - показати щось своє цікаве, що потім могло б бути використане іншими», – сказала І.АКІМОВА.

За її словами, в усіх реформах, у тому числі в розбудові системи охорони здоров`я, завжди присутня регіональна специфіка, тому що кожен може вирішувати проблему якимось своїм особливим шляхом. У той же час більшість підходів загальні.

І.АКІМОВА повідомила, що мала розмову з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, який зазначив, що правильним кроком була б автономія лікувального закладу в розпорядженні фінансовими коштами, оскільки це дозволило б виділити додаткові кошти для матеріального заохочення лікарів без збільшення загальних ресурсів, які зараз йдуть на регіональні бюджети.

І.АКІМОВА заявила, що підтримує цю ініціативу. «Ця ініціатива висувається багатьма регіонами, це і є той загальний підхід, який обов`язково потрібно впроваджувати», – підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.АКІМОВА відвідала ряд медичних установ Харкова, зокрема Обласну клінічній лікарню, проінспектувала роботи зі створення Харківського регіонального перинатального центру та діяльність Центральної диспетчерської служи швидкої та невідкладної медичної допомоги.