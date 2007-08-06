Створено нову антиалкогольну систему в автомобілі
10:09, 06 серпня 2007Країна
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Машина не зрушить з місця, якщо водій п`яний
Компанія «Ніссан» розробила нову систему безпеки автомобіля. Завдяки ній, машина не зрушить з місця, якщо водій – п’яний.
У спинки крісел автомобіля і у важіль перемикання передач вмонтовані датчики парів алкоголю. Спинка сидіння уловлює наявність алкоголю у подиху водія, а ввічливий жіночий голос рекомендує водієві утриматися від поїздки.
Але якщо водій не послухає рекомендацій, датчик на важелі перемикання швидкостей визначить наявність алкоголю в поті долонь. Комп`ютер просто заблокує коробку передач автомобіля.
Подвійний антиалкогольний контроль в автомобілі застосовано вченими вперше.
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