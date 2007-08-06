Поширення ящуру у Великій Британії почалося з дослідницької лабораторії

Вірус ящуру, виявлений у Великій Британії на одній зі тваринницьких ферм, ідентичний штаму, виявленому в дослідницькій лабораторії, розташованій за 6 км від зараженої ферми. Лабораторія займалася вивченням і пошуками вакцини проти ящуру. Оцінюють ступінь біологічної безпеки у самому інституту.

Нагадаємо, що на одній зі тваринницьких ферм в графстві Суррей (Велика Британія) підтверджено спалах ящуру. Результати ветеринарних аналізів підтвердили наявність вірусу в крові великої рогатої худоби після того, як напередодні тваринники звернулися до медиків у зв`язку з виявленням симптомів. Зона в радіусі 3 км від ферми оголошена забороненою. На території країни заборонені будь-які пересування великої рогатої худоби і свиней. В ході першої за 30 років епідемії ящуру в 2001 р. у Великобританії було знищено понад 4 млн голів великої рогатої худоби. Ящур нешкідливий для людини, проте може викликати масовий падіж парнокопитних тварин.

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