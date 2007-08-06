Немовля на смітнику знайшли бомжі

У парку культури міста Комсомольська Полтавської області невідома жінка поклала до пакета ”BOSS” тіло новонародженої дівчинки й кинула в смітник. Його близько третьої години по обіді знайшло подружжя бомжів.

— Дитина народилася доношеною. Два з половиною кілограми, — розповідає заступник начальника міськвідділу міліції Валентин Барабаш. — У пакеті разом з тілом немовляти лежала плацента.

Того дня сміття біля бару ”Лісова поляна” останній раз вивозили о восьмій ранку. Чорного пакета тоді не було. Коли бомжі знайшли його, віддали перехожим. Ті викликали міліцію. Дитина на той час була мертвою.

За висновками медиків, пологи відбулися цього ж дня. Жінка була на 38–40 тижні вагітності. Перед тим як покласти до пакета, дитину обмили.

— Ми дали оголошення у всіх місцевих ЗМІ. Просимо, щоб відгукнулися всі, хто бачив підозрілу жінку. Поки що не дзвонили, — говорить Валентин Барабаш. — У нас багато дівчат з райцентрів приїжджають працювати на трикотажну фабрику. Комсомольськ — як ”город нєвєст”. Спробуй тепер знайти ту зозулю.

Від чого померла дитина, поки що невідомо. Правоохоронці проводять слідчо-медичну експертизу.

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