Секрети щастя криються у простих і повсякденних речах

Ще Лев Толстой сказав, що всі сім`ї щасливі однаково і нещасні по-різному. Стосовно людей теж можна зробити подібний висновок. Принаймні дослідники людського щастя стверджують, що його наявність у житті людини пов`язана з певними закономірностями. Психологи запевняють, що можна навчитися бути щасливим. Для цього потрібно взяти на озброєння деякі правила і дотримуватися їх. 1. Завжди майте мету. Не важливо, наскільки вона глобальна. Пам`ятайте, що на своєму "маленькому" місці, ви так само важливі, як президент для держави. Саме від вас залежить затишок вашої оселі, атмосфера в сім`ї та колективі, якість розв`язання завдань на роботі і ще безліч інших "дрібниць", з яких складається ваше життя, ваших близьких, а можливо й багатьох незнайомих вам людей.

2. Більше спілкуйтеся з людьми. Це - найбільший людський скарб, - сказав філософ і мав рацію. Адже людина створена для життя в суспільстві. Радість, якою ви поділитеся з ближніми, збільшиться вдвічі, горе - настільки ж зменшиться. Якщо у вас немає друзів і близьких людей, відважтесь на перший крок для зближення з людьми: спечіть пиріг і пригостіть сусідів, зателефонуйте далеким родичам, зробіть щось приємне колегам по роботі. Налагоджуйте більше контактів, робіть добрі справи, і ви побачите, як дивовижно почне змінюватися ваше життя.

3. Будьте реалістами. Соціологічні дослідження засвідчують, що той, хто має високі цілі і досягає їх, нічим не щасливіший за тих, людей, котрі радіють маленьким досягненням. Проте той, хто прагне більшого, ніж спроможний досягнути, почувається нещасним.

4. Говоріть, думайте, оцінюйте світ і людей позитивно. Будьте доброзичливі й миролюбні. Життя задоволених і невдоволених часто мало різниться подіями, але завжди різниться ставленням до них. Якщо перші передусім бачать достоїнства та гарний бік людей і явищ, то другі в усьому підозрюють щось недобре і помічають передусім негативне.

5. Вірте в себе, але не будьте самовпевненими. За будь-яких життєвих обставин потрібно зберігати віру в себе, у можливість подолати тимчасові життєві труднощі. Опитавши значну кількість осіб, які побували в надзвичайно тяжких обставинах (втрата родини, бізнесу, житла, засобів до існування), але змогли знову почати нормальне соціальне існування та досягли успіхів, науковці засвідчили, що навіть у хвилини горя, ті не втрачали віри, що знайдуть у собі сили пережити випробування. Однак самовпевнені люди своїми руками руйнують усе, що мають. Сварки у сім`ї, з друзями та в колективі переважно відбуваються через такі риси характеру, як негнучкість та невдячність.

6. Займайтесь благодійництвом. Для того щоб допомагати ближнім, не обов`язково бути мільйонером. Погляньте навколо і побачите сотні тих людей, які перебувають у значно гіршому за вас моральному чи матеріальному становищі. Не очікуйте поки вас попросять, запропонуйте свою допомогу першим. Учені стверджують, що альтруїзм (справи, які робляться без очікування винагороди) значно підвищує відчуття задоволення у людини. Цього навчають і духовні вчення: зроби добро і воно повернеться тобі сторицею. До речі, в Америці та європейських країнах у громадян стає традицією у вільний від роботи час на благодійних засадах допомагати в будинках перестарілих, притулках, організаційно та матеріально брати участь в акціях на захист тварин, довкілля, тяжко хворих людей.

7. Живіть своїм, а не телевізійним життям. Програми телебачення, газетні повідомлення, новини Інтернет-мережі, прагнучи привернути увагу людей вдаються до однобокої інформації. Тому тривале її сприйняття та надмірна довіра до всього побаченого й прочитаного призводить до втрати реальності. Деякі засоби масової інформації переконують людей, що життя - це світ убивств, пограбувань, зґвалтувань, скандалів, афер і над ними висить загроза стати черговою жертвою, інші, що всі навколо мільйонери й везунчики. Тому формується відчуття, що лише цих конкретних осіб доля не милує. Теж формуйте життя власними вчинками.

8. Замість того щоб скаржитися на велику кількість роботи, радійте цьому. Зайняті люди мають ліпший настрій, вищу самооцінку, а також ліпші показники здоров`я. Соціологи здивувалися, з`ясувавши, що безробітних, які знаходять роботу, найбільше радують не гроші і не посада, а можливість проявити свій потенціал, відповідальність і здібності.

9. Влаштовуйте собі свято веселощів. Бажано якомога частіше. Театр, концерт, спілкування з друзями, сюрпризи - це має бути невід`ємною частиною життя. Медики й психологи давно помітили й вивели як аксіому: той, хто уміє веселитися, почувається значно щасливішим, не боїться старості та живе довше.

10. Позбудьтесь відчуття заздрощів. Звичка порівнювати себе, свої статки, досягання з тими, що мають інші, - один з наймогутніших чинників, які роблять людей нещасними. Учіться цінувати та насолоджуватися тим, що у вас є.