В Україні утворено Центр обліку викидів парникових газів
Розпорядження Кабміну
Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Державного агентства екологічних інвестицій щодо створення бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів».
Відповідне розпорядження Кабміну (№ 1194-р від 7 листопада) оприлюднене на сайті Верховної Ради.
Згідно з документом, Державному агентству екологічних інвестицій доручено забезпечити вжиття заходів, пов`язаних зі створенням Центру.
Міністерству екології і природних ресурсів спільно з Фондом державного майна доручено забезпечити розміщення Центру.
Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Комітет з дотримання Кіотського протоколу Конвенції ООН зі зміни клімату припинив участь України у міжнародній торгівлі квотами на викиди парникових газів.
Кіотський протокол було прийнято в Кіото 12 грудня 1997 року, він набрав чинності 16 лютого 2005 року. У ньому визначено порядок і принципи спільного виконання зобов`язань зі скорочення парникових викидів шляхом укладання спеціальних угод між сторонами протоколу.