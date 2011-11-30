В Україні утворено Центр обліку викидів парникових газів

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Державного агентства екологічних інвестицій щодо створення бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів».

Відповідне розпорядження Кабміну (№ 1194-р від 7 листопада) оприлюднене на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, Державному агентству екологічних інвестицій доручено забезпечити вжиття заходів, пов`язаних зі створенням Центру.

Міністерству екології і природних ресурсів спільно з Фондом державного майна доручено забезпечити розміщення Центру.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Комітет з дотримання Кіотського протоколу Конвенції ООН зі зміни клімату припинив участь України у міжнародній торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Кіотський протокол було прийнято в Кіото 12 грудня 1997 року, він набрав чинності 16 лютого 2005 року. У ньому визначено порядок і принципи спільного виконання зобов`язань зі скорочення парникових викидів шляхом укладання спеціальних угод між сторонами протоколу.