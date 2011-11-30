МОЗ передбачає у держбюджеті-2012 кошти для підвищення у п’ять разів допомоги ВІЛ-позитивним дітям

Міністерство охорони здоров’я передбачило у державному бюджеті на наступний рік кошти для підвищення матеріальної допомоги ВІЛ-позитивним дітям у п’ять разів.

Як повідомляє газета “Україна молода” (№ 217), про це сказала голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворювання Тетяна АЛЕКСАНДРІНА.

За її словами, на наступний рік кошти для підвищення цих виплат збільшено з 408 грн. на рік (34 грн. на місяць) до 2 040 грн. на рік (170 грн. на місяць).

Керівник відділу зв’язків із громадськістю благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть із ВІЛ» Катерина ДУДКІНА наголосила, що збільшення матеріальної допомоги вкрай необхідне, адже ВІЛ-позитивним дітям потрібне посилене харчування. Організм такої дитини особливо потребує поживних речовин, тож батькам доводиться регулярно купувати недешеві продукти. Крім того, якщо персонал навчального закладу дізнається про ВІЛ-статус дитини, її можуть не прийняти, наприклад, у дитсадок. Незважаючи на те, що інфікування вірусом імунодефіциту людини через побутовий контакт неможливе, а законодавство урівнює права дітей, незалежно від стану здоров’я, відмови приймати ВІЛ-позитивних малят до дитсадка трапляються й досі. У таких випадках принаймні хтось із батьків змушений не працювати і сидіти з дитиною вдома, тому фінансова вразливість такої сім’ї підвищується.

Щоправда, як визнають експерти, навіть після нібито суттєвого збільшення цієї допомоги бюджетних виплат мало на що вистачатиме, але все ж позитивно відзначають прогрес у ставленні держави до дітей із ВІЛ, пише газета.