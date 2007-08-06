У Києві бракує патологоанатомів

В українській столиці катастрофічно бракує патологоанатомів. На все місто їх лише 43 особи, потрібно ж утричі більше.

Незвично спекотне літо створює в Києві важкі умови для праці патологоанатомів. "Ситуацію тримаємо під суворим контролем, але більшість відділень в нашому місті вимагають реорганізації. У місті не вистачає патологоанатомів. На весь Київ їх - 43, а потрібно щонайменше утричі більше", - повідомила "СN-новини" головний патологоанатом Києва Ніна Жучкова.

Вже найближчим часом планується розробка ряду спеціальних інструкцій. У них буде запропоновано реорганізувати патологоанатомічні відділення в місті. Зараз вони не централізовані, недостатньо фінансуються і знаходяться на балансі лікарень. Нові інструкції стосуються розширення штату персоналу, устаткування відділень сучасними герметичними модулями-холодильниками, де температура не залежатиме від погодних умов і може регулюватися згідно вимогам. Крім того, на зовнішній стороні таких модулів можна розміщувати спеціальні таблички даними про тіло померлого (по аналогії із західними зразками).

Усі постмортальні послуги обов`язково мають проводитися, по-перше, професіоналами, по-друге, - чистими руками, і, по-третє, шанобливо до праху людини.

"У Києві немає випадків, коли в моргах трупи розкладаються, але все таки холодильні камери залишають бажати кращого. Нові модулі допоможуть персоналу працювати якісніше, на столичному рівні. На сьогоднішній день вже в 80 відсотках обласних центрів країни патологоанатомічна служба централізована, по цій системі працюють наші колеги в Одесі, Запоріжжі, Львові, Чернігові, Полтаві і Дніпропетровську. Якщо дати і столиці змінити організацію роботи, то зміни на кращий очевидні", - підсумувала Ніна Жучкова.

http://mignews.com.ua