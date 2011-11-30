В Україні лише 0,59% населення щепилися проти грипу

В Україні лише 0,59% населення зробили цього року щеплення проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив директор Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Центральної СЕС Міністерства охорони здоров’я Андрій АЛЕКСАНДРІН і зауважив, що за останні 2 тижні вже підтверджено наявність вірусу грипу в Україні.

За інформацією А.АЛЕКСАНДРІНА, за 47-й тиждень 2011 року (21-27 листопада) на грип та ГРВІ захворіли 197,578 осіб, з них – 68,5% - це діти.

Найбільший показник захворюваності на грип та ГРВІ відзначається у Києві та області. “Це приблизно 66 випадків на 10 тис. населення”, - додав А.АЛЕКСАНДРІН.

Водночас найменші показники захворюваності у Харківській, Закарпатській та Тернопільській областях: в середньому це 20 випадків на 10 тис. населення.

В цілому, відзначив експерт, за підсумками 47-го тижня року практично в усіх регіонах України показники захворюваності були нижчими за епідемічний поріг: від 13,6% у Дніпропетровській області до 56,2% - у Херсонській області.

“Лише в Луганській області за підсумками 47-го тижня зареєстровано перевищення епідемічного порогу на 13,5%”, - зазначив А.АЛЕКСАНДРІН і додав, що загалом по Україні кількість госпіталізованих за 47-й тиждень перевищила попередній тиждень на 4,5% (7 тис. 371 особа).

А.АЛЕКСАНДРІН наголосив, що цього сезону в Україні поки що не зареєстровано жодного випадку смерті від грипу та ГРВІ.

Експерт зауважив, що на сьогодні лише 0,59% населення України зробили щеплення проти грипу: 0,47% - дітей та 0,62% - дорослого населення країни. Водночас у Білорусі щеплення зробили 31,6% населення, Росії – 29%.

Найнижчий рівень вакцинації на сьогодні – у Чернігівській області – 0,06% населення, найвищий рівень охоплення вакцинопрофілактикою в Україні – у Дніпропетровській області – 1,65%.

“За минулий тиждень в Україні прищеплено 60 тис. 553 людини”, – зауважив А.АЛЕКСАНДРІН і додав, що фінансування вакцинопрофілактики на 20% здійснюється за власний рахунок громадян.

Експерт підсумував, що епідеміологічна ситуація в Україні за підсумками 47-го тижня абсолютно звична для цього періоду. “Лише перші випадки грипу зареєстровано в Україні і поки ми не можемо сказати, що епідпроцес розвивається за рахунок вірусу грипу. Він поки що превалює за рахунок інших гострих респіраторних захворювань”, – зауважив А.АЛЕКСАНДРІН.

Він також наголосив, що хоч щеплення проти грипу і не входить у календар обов’язкових щеплень, його потрібно робити, аби застерегтися від хвороби.

У свою чергу головний інфекціоніст МОЗ України Ольга ГОЛУБОВСЬКА зауважила, що зараз в Україні циркулюють ті штами грипу, які були передбачені минулого року: сезонний H3N2, пандемічний H1N1 та грип B. І саме на протидію цим штамам розрахована вакцинопрофілактика цього року.

А.АЛЕКСАНДРІН додав, що в середньому за рік в Україні на ГРВІ хворіє понад 8 млн. осіб, на грип – 730-740 тис. осіб. При цьому цього року до України було завезено понад 620 тис. доз вакцини. “На сьогоднішній день попит (на вакцинацію - УНІАН) не такий уже й великий”, – сказав він і зазначив, що щеплення – 95% гарантія уберегтися від того штаму грипу, на який воно розраховане.

Експерт нагадав, що імунітет до вірусу виробляється впродовж 10-14 днів після щеплення, але перші позитивні результати виникають вже на 3-4 дні.