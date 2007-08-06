Ящур може вийти за межі Британії

Представник Єврокомісії Філіп Тод не виключає можливості поширення вірусу ящура, що був виявлений у Великій Британії, на інші країни-члени Євросоюзу.

Уряд Великої Британії оперативно ввів тимчасову заборону на експорт худоби, а також м’ясних та молочних продуктів після того, як минулої п’ятниці на одній з ферм в англійському місті Гілдфорд був виявлений осередок ящура. Зараженими виявилися близько 60 тварин, яких у неділю знищили.

"Дуже важко давати який-небудь прогноз", - заявив Тод сьогодні, 6 серпня, у Брюсселі, додавши, що майбутні дні і тижні покажуть, є чи ні загроза появи нових осередків захворювання. Але як повідомило сьогодні британське міністерство навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства, за минулі 24 години у Великої Британії не було виявлено нових випадків зараження худоби ящуром.

Представник виконавчої влади Євросоюзу повідомив, первинний інкубаційний період у зонах ризику становить 15 днів. Він додав також, що британські ветеринарні служби попросили Єврокомісію розглядати як зону підвищеного ризику всю територію Великої Британії, за винятком північних островів.

Чиновник повідомив, що Єврокомісія очікує від британських експертів остаточного висновку про причини появи вірусу ящура, а також проведення дезінфекції шин автотранспорту, який виїжджає з території Великобританії.

Зазначимо, що в середу, 8 серпня, ситуацію, що склалася, розглянуть ветеринарні експерти 27 країн-членів ЄС.

Останній великий спалах ящура охопив Великобританію на початку 2000-х років, коли фермери були змушені ліквідувати значну частину поголів’я великої рогатої худоби. За підрахунками фахівців, збитки від епідемії ящура тоді склали 8 мільярдів фунтів стерлінгів.

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