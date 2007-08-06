40 % смертей у світі викликані забрудненням навколишнього середовища

Фахівці Корнельського університету після проведеного дослідження стверджують, що 40% смертей в світі викликано забрудненням повітря, води і грунту. Всі ці екологічні проблеми спільно зі швидким приростом населення призводять до зростання кількості захворювань.

Такого висновку дійшли професор Девід Пайментел спільно з групою аспірантів після детального аналізу 120 робіт, присвячених впливу демографічних і екологічних чинників на поширюваність хвороб.

За даними Пайментела, 57 відсотків населення Землі (6,5 мільярдів) голодують (у 1950 році, наприклад, голодувало 20 відсотків з 2,5 мільярдів). Щороку від голоду помирає шість мільйонів дітей, до того ж, недоїдання ослабляє організм і є непрямою причиною багатьох смертей від ОРЗ, малярії та багатьох інших.

Учені повідомляють, що приблизно половина усього людства живе в містах, де не дотримуються санітарних норм і є висока щільність населення, внаслідок цього виникають такі захворювання, як кір і грип.

80 відсотків всіх інфекційних захворювань передаються через воду - забруднення води призводить до розмноження малярійних комарів, як наслідок - щорічно помирає близько двох мільйонів чоловік. При цьому нестачу у чистій воді мають понад мільярда чоловік.

Що стосується викидів в атмосферу, то отруйні гази вбивають близько трьох мільйонів осіб на рік. Серед основних причин смертей: рак, вроджені патології, порушення роботи імунної системи.

Враховуючи всі ці чинники, учені закликають увесь світ використовувати стратегії демографічного і екологічного регулювання.

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