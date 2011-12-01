Багаті регіони - найбільші боржники з виплат лікарняних

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК заявляє, що найбільшими боржниками по виплаті допомоги у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності є області, у яких декларується найбільше економічне зростання.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі М.ЯКІБЧУКА щодо інформації, наданої Державною службою статистики про заборгованість із виплат працівникам економічно активних підприємств у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Загальна заборгованість працівникам за лікарняними в жовтні цього року становила 17 млн. 604 тис. грн. Лідером серед боржників є Донецька область (більше третини всіх боргів по країні – 5 млн. 958 тис. грн.). У Харківській області працівникам заборгували 4 млн. 133 тис. грн. за лікарняними. Третє місце фактично поділяють Миколаївська область і Київ (заборгованість становить 1 млн. 407 тис. грн. та 1 млн. 371 тис. грн. відповідно).

"Ставлення до виплат лікарняних є не просто соціальною проблемою, а індикатором ставлення влади до своїх громадян. Саме там, де зараз ці проблеми найбільші, ми нині констатуємо найбільше виявів соціального невдоволення. Крім того, необхідно розуміти, що офіційна статистика висвітлює лише соціальні проблеми у сфері легальної зайнятості. Якщо врахувати, що тіньова зайнятість в Україні, за різними оцінками, становить від 40% до 60% від офіційної, а також те, що в тіньовому секторі роботодавці не мають жодних юридичних зобов’язань, то цифру заборгованості виплат за лікарняними перед громадянами можна множити у 2-3 рази", - вважає М.ЯКІБЧУК.

За повідомленням НФПУ, найменша заборгованість із виплати за лікарняними станом на минулий місяць є у Рівненській області (10 тис. грн.), Чернівецькій (13 тис. грн.), та Одеській (14 тис. грн.).