Сьогодні Міжнародний день боротьби зі СНІДом

Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби зі СНІДом.

За оцінками міжнародних організацій, Україна має найгострішу епідеміологічну ситуацію з ВІЛ/СНІД у Європі й серед країн СНД.

Станом на початок 2010 року в державі проживало 360 тис. ВІЛ-інфікованих людей. Понад 77% серед ВІЛ-позитивних - це українці працездатного віку (15-49 років).

ВІЛ-інфекція - захворювання, яке ослаблює імунітет людини - вражає переважно молодих людей віком від 18 до 27 років. Головними чинниками розповсюдження ВІЛ серед молоді є вживання ін`єкційних наркотиків і незахищені статеві стосунки. Тим часом лише кожен четвертий ВІЛ-позитивний мешканець України здав тест на ВІЛ і знає про свій ВІЛ-позитивний статус.

Відповідно до оприлюднених у листопаді даних Організації Об`єднаних Націй, число хворих на ВІЛ у світі у 2011 році скоротилося до найнижчого рівня за останні 14 років.

На даний час число ВІЛ-інфікованих становить 34 мільйони осіб.

Згідно з новою доповіддю ООН, низка заходів, прийнятих за останнє десятиліття для боротьби із захворюванням, сприяла тому, що число хворих на ВІЛ скоротилося на 20% з 1997 року.

Число людей, які вмирають від СНІДу, стану, який розвивається на фоні ВІЛ-інфекцій, знизилося у тому числі і через ширший доступ до лікування.

Однак у низці регіонів рівень захворюваності на ВІЛ, як і раніше, залишається на високому рівні. У ПАР заражені 5,6 млн. осіб - більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Згідно зі звітом Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) і Всесвітньої організації охорони здоров`я, Україна залишається осторонь від загальносвітової тенденції зниження темпів розповсюдження ВІЛ/СНІДу - 1,3% українців віком від 15 до 49 років є носіями вірусу, однак лише кожний четвертий з них знає про свій ВІЛ-позитивний статус, більшість ВІЛ-інфікованих дізнаються про це вже на критичній стадії хвороби.

За останніми даними міжнародних організацій, в Україні сьогодні живуть більш як 360 тисяч ВІЛ-позитивних людей, 92 тисячі з них потребують лікування.