Україна заборонила ввезення великої рогатої худоби з Великої Британії

Україна з 6 серпня заборонила ввезення сприйнятливих до ящуру тварин, сировини і продукції з них з Великобританії. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного департаменту ветеринарної медицини України.

За офіційним повідомленням міжнародного епізоотичного бюро, на території Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (Англія) зафіксований спалах ящуру.

Наголошується, що ввезення в Україну з території Об’єднаного Королівства Великох Британії і Північної Ірландії інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та огляду.

За інформацією прес-служби, причиною заборони став спалах ящуру на фермі біля Гілфорда в графстві Суррей. Окрім перевезень, заборонена стрижка тварин та обробка їх звичайним дезинфекційним розчином. Навколо ферми створена трикілометрова карантинна зона і десятикілометрова - перевірочна. До цього перевіряючі обмежувалися кілометровою зоною.

Ветслужби вже почали знищувати 64 заражених тварини. Підозра на ящур у Гілфорді була виявлена кілька днів тому. Це вже другий спалах ящуру в Королівстві за останні шість років. Попередній розпочався в 2001 році із захворювання свиней, тривав рік і обійшовся економіці Великої Британії в 16 млрд. дол. Тоді було знищено 7-10 млн. голів худоби, що завдало серйозної шкоди по м`ясо-молочному виробництву.

Ящур не страшний для людини, утім може викликати масову загибель парнокопитних тварин.