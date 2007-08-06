Шуфрич розповів, чому немає жодного діагнозу “отруєння фосфором”

Медики не поставили жодного діагнозу “отруєння фосфором” внаслідок аварії на Львівській залізниці. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “встановлені діагнози “отруєння продуктами горіння невстановленої речовини”, - сказав він.

При цьому Н.ШУФРИЧ зазначив, що попередньо ставились діагнози “отруєння продуктами горіння фосфору”, але після відповідних аналізів у крові цих постраждалих фосфору не було виявлено.

За словами міністра, такі симптоми є й у постраждалих під час звичайних пожеж.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що під час виборчого процесу “опонуючі політичні сили намагаються спіймати один одного на брехні”, а в даному випадку, за словами міністра, всі визнали, в тому числі медики Міністерства оборони, факт відсутності отруєння фосфором.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзда, в результаті якої зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.