Звання «Мати-героїня» присвоєно 5 тис. багатодітних жінок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» близько 5 тисяч. багатодітних матерів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Загалом, за їх даними, з початку 2011 року це почесне звання присвоєно понад 31 тис. жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі всиновлених у встановленому законодавством порядку.