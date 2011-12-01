Звання «Мати-героїня» присвоєно 5 тис. багатодітних жінок
12:55, 01 грудня 2011Країна
0
Президент підписав укази
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» близько 5 тисяч. багатодітних матерів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Загалом, за їх даними, з початку 2011 року це почесне звання присвоєно понад 31 тис. жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі всиновлених у встановленому законодавством порядку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter