На Донеччині захворюваність на СНІД удвічі вища, ніж по Україні - Бахтєєва

Показники захворюваності і смертності від епідемії ВІЛ/СНІДу у Донецькій області удвічі перевищують середні по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат, член фракції Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, виступаючи сьогодні - Всесвітній День боротьби зі СНІДом - перед студентами Донецького національного університету.

За її словами, сьогодні Україні належить сумне лідерство за темпами розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу : ми другі в Європі і п`яті в світі. «Цією інфекцією в країні заражені 1,1% населення, причому 88% ВІЛ-інфікованих громадян України становлять особи від 15 до 49 років. Щодня діагноз ВІЛ-інфекції ставиться майже 60 громадянам України. За оцінними даними ЮНЕЙДС, в 2010 році в Україні проживало 360 тисяч ВІЛ-інфікованих ", - відзначила Т.Бахтєєва.

Парламентарій заявила, що в проекті держбюджету на 2012 рік заплановано профінансувати заходи програми щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом на суму 324 млн. грн, з них виділити на закупівлю антиретровірусних препаратів – 234 млн. грн.

«Ситуація з поширеністю ВІЛ-інфекції в Україні має досить чітку регіональну структуру: найвищі показники зареєстровані на Півдні і Сході України. Лідирують Дніпропетровська (553 на 100 тис.), Донецька (536), Одеська і Миколаївська області", - повідомила Т.Бахтєєва.

У питаннях профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини парламентарій звернула увагу на серйозні досягнення. Тетяна Бахтєєва відзначила, що за останні 5 років частота передачі ВІЛ від матері до дитини знизилася більш ніж в 4 рази.

«Цей напрям є пріоритетним і фінансується державою в повному об`ємі. Це дуже важливо, враховуючи, що кількість ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку і дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, постійно росте», - переконана Бахтєєва.

Парламентарій також нагадала, що з ухваленням проекту закону про внесення змін до Закону України «Про попередження захворювання синдромом придбаного імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення» вдалося кардинально змінити підходи до регулювання правовідносин в цій сфері, перейшовши від репресивних норм до таких, які припускають толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ, а також їх соціальну підтримку.

Політик переконана, що закладені в законі норми дозволять дати масивну відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу у всіх напрямах.