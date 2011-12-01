Вилікувати людей від наркозалежності можна лише реабілітацією

Експерти вважають, що вилікувати людей від наркотичної залежності можна лише реабілітаційними методами.

Про це голова Всеукраїнської асоціації центрів допомоги наркозалежним «Альтернатива», голова правління реабілітаційного центру «Ренесанс» психіатр-нарколог Владислав СОВА заявив на прес-конференції в УНІАН на тему: «СНІД - «геноцид» у сучасному прояві», присвяченій Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.

В.СОВА повідомив, що, за офіційними даними, на сьогодні в Україні проживає близько 200 тисяч ВІЛ-позитивних людей, з яких 40 тисяч хворі на СНІД. Він додав, що більше половини ВІЛ-позитивних людей - це особи, які страждають від наркотичної залежності. При цьому В.СОВА наголосив, що Україна посідає перше місце в Європі та Центральній Азії за темпами поширення ВІЛ-інфекції.

На прес-конференції також наводились дані Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, згідно з якими з 1987 до 1 березня 2011 року в Україні було зареєстровано 29 тис. 464 ВІЛ-інфікованих дітей до 14 років, з яких 1 тис. 027 – хворі на СНІД. 293 дітей до 14 років померли від СНІДу.

В.СОВА наголосив, що це офіційні дані, але “треба ці цифри помножити, як мінімум, на 5 або 10, і тоді ми будемо мати приблизну картину жаху в країні”.

Голова Всеукраїнської асоціації центрів допомоги наркозалежним «Альтернатива» підкреслив, що “тільки реабілітація може допомогти пацієнтам припинити вживання наркотиків, позбутися психологічної залежності від наркотиків”.

У свою чергу, президент організації «Рух протидії наркоманії та наркокорупції» Роман ТРОХІН зазначив, що 2009 року була ухвалена державна програма на 2009-2013 роки протидії розповсюдженню ВІЛ-СНІДу, у якій “основними факторами зниження рівня наркоманії в Україні були заявлені профілактичні і реабілітаційні програми”. При цьому Р.ТРОХІН заявив, що уряд не виділяє коштів на реабілітаційні та профілактичні заходи.

Р.ТРОХІН наголосив, що метадонова та бупренорфінова програми, “по суті, дозволяють наркоманам безперешкодно узаконено купувати відповідні види наркотиків і поступово помирати”. Він вважає, що заміна одного виду наркотиків на інший не дає жодного ефекту, бо ніхто не припиняє вживати їх, й люди просто помирають.

“Єдиним дієвим методом в країні є реабілітація”, - підкреслив Р.ТРОХІН.

При цьому він наголосив на необхідності лікування наркозалежних у реабілітаційних центрах. «Як вирішення проблеми національного рівня - у нас нація вимирає, у нас кладовища заповнені дітьми, які ще не стали дорослими, а померли від наркотиків», - додав Р.ТРОХІН.

Він наголосив, що в аптеках продаються препарати, які давно необхідно заборонити. За його словами, “дуже важко добитися того, щоб якусь точку, так звану аптеку закрити”, за те, що в ній продаються препарати, які заборонені для вільного продажу».

У свою чергу, голова Державної служби з контролю за наркотиками Володимир ТИМОШЕНКО нагадав, що, відповідно до указу Президента, в Україні “буде створена спеціальна служба боротьби з наркотиками зі статусом правоохоронного органу», вона працюватиме на рівні з міліцією, але ці органи контролюватимуть один одного. За його словами, створення такої служби дасть можливість ефективніше боротися з розповсюдженням наркотиків.

Також учасники прес-конференції повідомили, що Асоціація центрів допомоги наркозалежним “Альтернатива” завтра, 2 грудня, з 12.00 до 14.00 у Будинку кіно в Києві проведе конференцію “Живи, тому що ти потрібен”. Також цього дня о 15.00 біля кінотеатру “Орбіта” проведе флеш-моб, присвячений пам’яті людей, які померли від СНІДу.