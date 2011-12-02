Високопосадовці МОЗ привласнили 63 мільйони гривень

Головне слiдче управлiння МВС України направило до Генеральної прокуратури України для затвердження обвинувального висновку кримiнальну справу стосовно високопосадовцiв Мiнiстерства охорони здоров`я та керiвникiв деяких комерцiйних структур, якi шляхом завищення вартостi вакцини заволодiли великою сумою держкоштiв.

Про це йдеться у повідомленні МВС, пише Економічна правда epravda.com.ua.

За даними відомства, цi особи, використовуючи свої корупцiйнi зв`язки, шляхом завищення вартостi вакцини "Пентаксим" бiльш нiж удвiчi, заволодiли бюджетними коштами в особливо великих розмiрах на суму понад 63,5 млн гривень.

Обвинуваченим, окрiм розкрадання, також iнкримiновано зловживання своїм службовим становищем, контрабанда, легалiзацiя грошових коштiв, отриманих злочинним шляхом, службове пiдроблення.

Стосовно двох обвинувачених обрано запобiжний захiд - узяття пiд варту.

Пiд час досудового слiдства державi було вiдшкодовано збиткiв у сумi понад 44 млн гривень.

Нагадаємо, що у червнi 2011 року порушено кримiнальну справу проти директора ДП "Укрвакцина" за звинуваченням у зловживаннi службовим становищем пiд час закупiвлi вакцини "Пентаксим" у 2009 роцi.