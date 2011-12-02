В Україні зростає кількість дітей-інвалідів - Бахтєєва

В Україні зростає кількість дітей-інвалідів, про це в інтерв`ю УНІАН, повідомила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова профільного комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА напередодні Міжнародного дня інваліда.

За її словами, в нашій країні - понад 165 тисяч дітей у віці до 18 років. «Сьогодні діти-інваліди складають 6,1% від загальної чисельності інвалідів. Головними причинами в структурі інвалідності дітей в 2010 року займають вроджені аномалії - 28,3%, хвороби нервової системи - 28,1% і розлади психіки та поведінки - 14,4%, »- повідомила Т. БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що найбільша чисельність дітей-інвалідів у 2010 р. реєструвалася в Донецькій (13 717 дітей - 8,3%), Дніпропетровській (11 290 - 6,8%), Львівській (10 355 - 6,3%) і Харківській (8806 - 5,3%) областях.

«Сьогодні в Україні реалізуються заходи, спрямовані на профілактику дитячої інвалідності. Проводиться масовий скринінг новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, що сприяє своєчасній діагностиці станів, які призводять до ранньої тяжкої тяжкої патології з високим ступенем розумової відсталості, »- зазначила Т. БАХТЄЄВА.

Вона також повідомила, що в Україні станом на 1 січня 2011 року чисельність інвалідів становила 2,71 млн. осіб. Реєструється постійне зростання числа інвалідів в загальній структурі населення України: на початок 2010 року це 5,9% (2,71 млн. осіб) проти 3,0% в 1994 році (2,1 млн.). «На жаль, актуальність проблеми інвалідності в Україну, збільшується у зв`язку з негативними демографічними тенденціями, зокрема посиленням процесів старіння населення Україна,» - резюмувала народний депутат.